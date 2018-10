Derby Wörgl-Schwaz: „Hatte ein schlechtes Gefühl“

Von Manuel Lutz

Wörgl — David Stöckl avancierte im gestrigen Westliga-Derby zwischen Wörgl und Schwaz zum umjubelten Helden in der Nachspielzeit. Der Schlussmann der Gastgeber fischte einen Elfmeter von Ronald Gercaliu aus der Ecke (93.) und hielt damit den 3:2-Sieg gegen die Silberstädter fest. Denis Husic meinte nach dem Dreier erleichtert: „Ich hab gleich wieder an die letzte Runde daheim gedacht, dass wir es schon wieder nicht über die Zeit bringen. Wenn wir da schon wieder den Ausgleich bekommen hätten, wären wir geknickt gewesen."

Maskenmann Patrick Knoflach biss die Zähne zusammen und spielte mit einem Nasenbeinbruch. www.muehlanger.at

Dabei haben die Gäste auf den Ausgleich gedrängt, jedoch fehlte etwas Glück, so scheiterte Manuel Wildauer kurz vor dem Strafstoß am Aluminium. „Bitter", meinte Bernhard Lampl. Dabei sah der Übungsleiter keine schlechte Vorstellung seiner Elf, von Müdigkeit kein Anzeichen: „Die Jungs haben alles gegeben und sich reingehaut. Wörgl hat die Chancen eiskalt ausgenützt, unsere Schlampigkeitsfehler wurden bestraft. Sie waren willig, das zeichnet die Mannschaft aus." Husic freute, dass es nun endlich wieder einmal mit einem Erfolg gegen die Schwazer geklappt hat: „Ich hatte das ganze Spiel ein schlechtes Gefühl, wir haben gegen sie immer gut mitgespielt, jedoch Pech gehabt. Die letzten drei Spiele auch verloren. Der Sieg heute war verdient, wir haben den Zacken mehr dafür getan." Als seine Elf zur Pause mit 0:1 hinten lag, fand der Coach in der Kabine die richtigen Worte: „Ich hab sie heiß gemacht."

Toptorjäger Peter Kostenzer fehlte dabei mit einem Muskelfaserriss, dies tat Husic für seinen Stürmer leid: „Er war sonst noch nie verletzt. Und genau in dem Jahr, in dem es so super läuft, fällt er aus." Aber Ersatz Alexander Schaber lieferte eine super Vorstellung ab und traf: „Deswegen haben wir ihn geholt."