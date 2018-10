Vorwürfe gegen Seidenbusch: Plötzlich fliegen nicht nur Filzbälle

Von Florian Madl

Innsbruck – Mit 17.145 Mitgliedern in 125 Vereinen gilt der Tiroler Tennisverband als drittgrößter Fachverband des Landes. Für den (einstimmig gewählten) Präsidenten Walter Seidenbusch ein Grund zum Feiern – in einem Jahr, in dem der Langzeitfunktionär seinen 70. Geburtstag feierte und durch seine Wahl zum ÖTV-Vizepräsidenten weitere Aufgabe­n zuerkannt bekam.

Doch die Freude wurde zuletzt durch ein Schreiben, das vom Vorstand des Traditionsvereins IEV an mehrere Vereine gesandt wurde und so den Weg an die Öffentlichkeit fand, erheblich getrübt. Die darin geäußerten Vorwürfe sind starker Tobak für Seidenbusch, der seit 2005 die Geschicke der heimischen Filzball-Szene leitet. Ausgehend vom Cover-Foto des Verbandsmagazins insideout, auf dem das Konterfei des Präsidenten prangt, wird dem Jubilar Selbstinszenierung vorgeworfen. Er mache sich zum Superstar, sei „ein ‚Spring-ins-Bild‘ ersten Ranges“, lanciere private PR auf Kosten der Verbandsmitglieder und Clubs, die das Magazin bezahlen würden.

Dem sei nicht so, widerspricht Seidenbusch, die Finanzierung sei aufgrund der Einnahmen (Sponsoren, Inserate etc.) zudem nicht mit Kosten für den Verband verbunden.

Schwerer wiegt der nächste Vorwurf in der Mitteilung, die mit „IEV-Vorstand“ gezeichnet wurde. „Wir haben leider ein sehr schlechtes Gefühl mit ihm bekommen, vor allem auch was die Verwendung von TTV-Mitteln betrifft“, wird festgehalten. Man verlange „vollständige Transparenz“ in Sachen Finanzpolitik und Ausgaben, jeder solle Einsicht haben. So müsse man etwa jene 50.000 Euro hinterfragen, die jährlich aus Tirol an den Österreichischen Tennisverband überwiesen würden – „für fast keine Gegenleistung“.

IEV-Präsident Markus Stauder konkretisiert auf TT-Anfrage: „Ich bin nicht mehr davon überzeugt, dass Seidenbusch alles ehrenamtlich macht.“ Seit zwei Jahren bemühe er sich um umfassende finanzielle Auskunft, erhalte diese aber trotz mehrmaliger Aufforderung nicht. Bei seinem IEV wäre das ein standardisierter Vorgang, der TTV-Präsident indes würde „mauern“.

Seidenbusch, dem eine „One-Man-Show“ vorgeworfen wird, vermutet hinter dem Angriff einen Zusammenhang mit einer geplanten Platzumsiedlung (Campagne­reiterarea­l) des Vereins und wehrt sich gegen die Vorwürfe: „Das ist extrem verwerflich und eine falsche Darstellung, alles ist belegbar.“ Der Disziplinarreferent des Verbands sei mit der Angelegenheit bereits betraut, ein juristisches Vorgehen werde zudem in Erwägung gezogen: „Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen.“

In einer Verbandsantwort sprang Vizepräsident Wolfgang Winklehner dem Oberhaupt zur Seite. Das Vorgehen verurteile das TTV-Präsidium aufs Schärfste: Wenn Seidenbusch eine „One-Man-Show“ sei, dann wären die anderen Präsidiumsmitglieder Statisten. Der Finanzbereich des Tiroler Tennisverbands werde bei jeder Generalversammlung im Detail behandelt.

Der IEV-Aufforderung zur baldigen Einberufung einer außerordentlichen Generalversammlung bedarf es möglicherweise nicht – am 17. November findet eine ordentliche statt.