Tiroler Eiskunstlauf-Meistertitel an Klotz und Zandron

Bei den Tiroler Meisterschaften im Eiskunstlauf in der IceSportArena in Telfs holten sich Natalie Klotz mit über 132 Punkten sowie Maurizio Zandron (beide UESI) mit 210 Punkten am vergangenen Wochenende die Titel ab.

Maurizio Zandron hatte ebenfalls Grund zum Jubeln. - TEV