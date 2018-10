Tiroler Paraclimberin Plank nach Unfall im Rollstuhl

Innsbruck – Für Tirols WM-Paraclimberin Jasmin Plank endete die lang ersehnte erste Mehrseillängen-Tour in den Dolomiten mit einem tragischen Unfall. Von einer anderen Gruppe losgelöste Steine trafen die 30-jährige Hallerin, die bei der Weltmeisterschaft in Innsbruck in ihrer Klasse Fünfte geworden war, am Ellenbogen und Ringfinger, möglicherweise auch am Kopf. Die Folge für die vor sieben Jahren vermutlich (endgültige Diagnose ausständig) an einer unvollständigen Lähmung erkrankten Athletin: Ihr Zustand verschlechterte sich rapide, Plank musste in den Rollstuhl.

„Derzeit kann ich mein linkes Bein nicht bewegen, das rechte ist stark eingeschränkt“, erklärt die derzeit krankgeschriebene Kinderkrippenleiterin. Eine Magnetresonanztomographie (MRT) soll kommende Woche Klarheit bringen. „Vorerst können mir die Ärzte nichts Genaues sagen. Es heißt abwarten.“

Doch der Ehrgeiz ist zu groß, um Däumchen zu drehen. Plank: „Am Tag meiner Entlassung war ich gleich wieder im Kletterzentrum. Und ich war auch schon wieder selbst an der Wand, wenn auch alles nicht so einfach war. Aber ich werde jetzt auch das meistern.“ (rost)