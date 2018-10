Fünf Tiroler und ein Meister in der Eliteliga

Von Alois Moser

Innsbruck – „Heute habe ich noch überlegt, ob ich nicht noch in den Baggersee reinspringen soll, und am Samstag geht es schon los“, lachte Markus Gander, Sportlicher Leiter bei Wattens. Seine Pinguine sind jedoch schon heiß: Man hat sich nicht nur mit HCI-Crack Benedikt Schennach sowie den Zirlern Dominic Simperl und Ben Payne verstärkt, sondern mit Gerhard Puschnik auch eine Eishockey-Legende als Trainer an die Bande geholt. „Gerhard ist ein Glücksgriff, sportlich und menschlich eine Bereicherung“, schwärmt Gander. Puschnik soll die Wattener zurück an die Spitze führen. „Wir wollen zumindest wieder in das Play-off“, übt sich der Sportliche Leiter aber vorerst in Understatement.

Auftaktgegner Kufstein will trotz einiger namhafter Abgänge (Karriereende von Goalie Andreas Luchner, Abgänge von Herbert und Max Steinacher) wieder ins Finale. Helfen soll dabei auch Alexander Feichtner: Der ehemalige Nationalteamspieler arbeitet nach schwerem Autounfall an seinem Comeback. Der 29-Jährige soll mit seiner Erfahrung auch die jungen Drachen führen. „Es sind einige nachgerückt, aber die werden ihre Zeit brauchen“, ist sich Obmann Gerhard Wilhelm bewusst. Trotzdem wollen die Festungsstädter mit ihrem Kollektiv überzeugen: „Wichtig sind nicht die Einzelspieler, sondern die Mannschaft.“

Diesen Trumpf will auch Zirl ausspielen (Auftaktgegner Kundl). „Wir sind eine Einheit“, setzt Präsident Pepi Baumann auf das Kollektiv. Dieses soll die Abgänge (Simperl, Payne, Draxl) vergessen machen – wie auch die zwei starken Neuzugänge aus Kufstein. „Steiner und Steinacher werden uns weiterhelfen“, freut sich Baumann über die Verstärkung im Angriff. Die Begeisterung passt schon – Eis wird es allerdings erst im November geben. „Hoffentlich passt das Wetter“, spielt Baumann Petrus den Puck zu.

In Kundl dagegen profitiert man von der tollen Infra­struktur. „Das ist natürlich ein Vorteil“, ist sich Obmann Gerhard Maier bewusst. Zum 25-Jahr-Jubiläum haben die Krokodile personell aufgerüstet: Mit Dominique Saringer und Fabio Schramm stoßen zwei Ex-HCI-Cracks zum Team um Dani Mitterdorfer. „Wir haben viel Qualität im Kader“, ist dem Obmann der Stolz über die Entwicklung des Vereins anzuhören. Das Ziel ist der Titel: „Wenn man an einem sportlichen Wettkampf teilnimmt, möchte man natürlich auch gewinnen.“

Aber auch in Silz, das zum Auftakt bei Meister Hohenems gastiert, sind die Ansprüche größer geworden. „Alles andere als das Play-off wär­e eine Enttäuschung“, führt Obmann-Stellvertreter Erwin Althaller aus: „Aber eigentlich wollen wir ins Finale.“ Dass den Silzern Topscorer Jan Troja­n abhandengekommen ist, soll der Tscheche Radek Hubacek vergessen lassen. Und auch den Rest des eingespielten Kaders sieht Althaller in der Pflicht: „Wir müssen heuer endlich mehr Tore schießen.“ Auch in Silz gibt es noch kein Eis. In diesem Fall kann der Wettergott aber nicht helfen: „Die Gemeinde saniert gerade das Wasser, das dauert bis Ende Oktober.“