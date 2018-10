Neues Wacker-Trainingszentrum: Aufgelegter Elfmeter für Mieming

Von Hubert Daum

Mieming – „Wir haben 17 Mannschaften und nur einen Trainingsplatz in Innsbruck“, begründet Peter Margreiter vom FC Wacker Innsbruck die Intention, endlich mit mehr Platz die Entwicklung des Profi-Fußballs in Tirol mit eigenem Nachwuchs voranzutreiben. Deshalb sucht man in Tirol ein geeignetes Areal, um atmen zu können und wie in Altach oder Wolfsberg auch den Nachwuchskickern das Umfeld bereitzustellen, das man für eine ernstzunehmende fußballerische Entwicklung brauche.

So rollte der Ball in die Provinz und mit vier Tiroler Gemeinden wurden in Sachen neues Trainingszentrum Gespräche geführt. Nun favorisiert die Vereinsführung den Standort Mieming. „Wir wurden im Sommer vom FC Wacker kontaktiert“, berichtet BM Franz Dengg, „wir haben darüber diskutiert und letztendlich bewerten alle dieses Vorhaben positiv.“ In der Gemeinderatssitzung im September fassten die Mandatare den Grundsatzbeschluss.

"Neben der Benützung der modernen Sportplätze würden zudem 60 bis 70 Arbeitsplätze entstehen", sagt Franz Dengg (Bürgermeister) - Daum

Rund um den aktuellen Sportplatz in Untermieming wären in südlicher und westlicher Richtung die Voraussetzungen für ein ca. vier Hektar großes Areal gegeben. Dengg: „Grundeigentümer ist die Gemeindegutsagrargemeinschaft See-Tabland-Zein und somit gehört die Substanz der Gemeinde. Auch die Agrargemeinschaft mit Obmann Wolfgang Schatz sieht das Vorhaben positiv.“ Für Mieming wäre der FC-Wacker-Plan ein Glücksfall: Die Infra­struktur stünde auch den eigenen Mannschaften zur Verfügung, und weil auch die Vereinsverwaltung auf das Plateau übersiedeln würde, entstünden laut Dorfchef 60 bis 70 Arbeitsplätze.

Auch für FCW-Projektsprecher Margreiter wäre es „ein Traum“, wenn es klappt: „Wir haben den anderen Gemeinden quasi schon abgesagt und für den Oberländer Fußball wäre dies wohl auch super. Wir spüren, nicht zuletzt durch den einstimmigen Gemeinderatsbeschluss, dass wir hier willkommen sind.“

Die Investitionssumme des Fußball-Flaggschiffes kann sich mit rund acht Millionen Euro für die erste Bauphase auch sehen lassen. Laut Margreiter liegt die geplante Gesamtaufwand bei ca. 15 Millionen Euro. Die momentane sportliche Situation und schon gar der Tabellenran­g seien sekundär. Ziel sei es, mit eigenem Nachwuchs „mittelfristig Profi-Fußball aufzubauen“.

Der nächste Schritt ist allerdings kurzfristig: Am kommenden Dienstag wird die Gemeindeführung das Vorhaben mit LR Johannes Tratter besprechen. Das geplante Trainingsareal muss natürlich erst in eine Sonderfläche umgewidmet werden, mittels Baurecht würde das Projekt realisiert. Dengg: „Hier hoffen wir auf positive Signale.“