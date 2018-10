Imst und St. Johann trauerten nach torlosem Remis dem Sieg nach

Von Alois Moser

Imst – „Vor dem Spiel wäre ich froh gewesen über den Punkt“, gab St. Johanns Trainer Thomas Handle nach dem torlosen Remis im Spitzenspiel gegen Imst offen zu: „Aber so bin ich einfach nur enttäuscht.“ Nach guten 20 Minuten habe sein Team plötzlich den Faden verloren: „Wir haben als Gruppe nicht mehr funktioniert.“ Ohne den Zusammenhalt, der die Leukentaler ansonsten auszeichnet, habe man „aufgehört, Fußball zu spielen.“ So habe man nach einer „schrägen Partie“ am Ende noch froh sein müssen, einen Punkt mitzunehmen: „Und auch eine gehörige Portion Ärger.“

Auch, weil St. Johann nach Meinung seines Trainers ein „klarer Elfmeter“ vorenthalten worden sei. Sein Gegenüber bei Imst, Sladi Pejic, hatte dazu ebenfalls eine klare Meinung: „Vorher war ein Stürmerfoul, es hätte also niemals einen Elfmeter geben dürfen.“

Auch die Imster hatten sich mehr ausgerechnet: „Nach der Pause hatten wir genug Chancen, und es war abzusehen, dass ein Tor reichen würde. Ich bin ziemlich enttäuscht.“ Mit den jeweils angeschlagenen Torgaranten Rene Prantl und Mathias Mimm sei aber nicht mehr drin gewesen: „Ohne die beiden ist es schwer für uns.“