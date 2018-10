Natters überraschte mit 5:2-Erfolg über Zirl, Telfs gewann gegen Zams

Der Tabellenzweite Zirl kam am Sonntagvormittag im Nachtragsspiel in Natters mit 2:5 unter die Räder. Philipp Zwenig (8.), Philipp Oberhofer (27.,57.), Daniel Stern (62.) und Felix Stöckl sorgten für den deutlichen Sieg der Heimelf. Petar Curcic (51.) und Can Alak (74.) gelang lediglich Ergebnis-Kosmetik. In der Tabelle schob sich Natters auf Rang acht vor, Zirl blieb Zweiter - allerdings mit nun vier Punkten Rückstand auf Tabellenführer Hall (13 Spiele/31 Zähler).

Im zweiten Sonntagsspiel behielt Telfs mit 3:0 gegen Zams die Oberhand. Michael Augustin (17./Elfmeter), Marvin Kranebitter (74.) und Mateo Gritsch (81.) zeichneten für die Treffer der Heimelf verantwortlich. Telfs liegt als Siebter nun nur noch einen Punkt hinter dem Fünften Zams (23 Zähler). (TT.com)