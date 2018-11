Heimauftritt für den Tiroler Turn-Nachwuchs

Für die Elite-Turner war die WM in Doha unlängst der Höhepunkt, für die Jüngeren steht er nun am Wochenende in Innsbruck an. Bei den österreichischen Jugend-Meisterschaften der Mädchen treffen am Samstag (Beginn um 10.00, 12.30 und 16.00 Uhr) und Sonntag (ab 10.00 Uhr) in der Sporthalle Hötting-West alle aufeinander. Der Nachwuchs turnt in drei Klassen um Einzel- und Teammedaillen, die Elite rund um Jasmin Mader oder Vinzenz Höck ist als Kampfrichter und als Helferlein im Einsatz. (sab)