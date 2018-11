Große Ringer-Pläne: “Wir Inzinger haben noch viel vor!“

Von Benjamin Kiechl

Inzing – Die Mehrzweckhalle in Inzing ist längst zu klein geworden. Da helfen keine zusätzlichen Tribünen mehr, wenn das halbe Dorf in die Halle will. Es waren an diesem Samstagabend wohl mehr als die erlaubten 300 Zuschauer. Manche standen auf Bierkisten, um einen Blick auf die Matte zu erhaschen. Glücklich, wer so wie Ringer-Urgestein Franz Pitschmann und die lokale Politik-Prominenz auf der VIP-Tribüne Platz nehmen durfte. Ein gutes Dutzend Leute verfolgte das Tiroler Ringerderby zwischen dem RSC Inzing und dem AC Vollkraft aus Innsbruck durch das riesige Fenster blickend im Freien. Dort hatte man wenigstens bei der Grillstation die „Pole-Position“.

„Es ist unglaublich und sehr erfreulich, wie viele Leute zum Ringen kommen. Die Halle könnte wohl doppelt so groß sein und wäre noch zu klein“, freute sich RSCI-Obmann Klaus Draxl über den Andrang beim Ringerfest. Auch wenn es in dieser Saison nicht für eine Bundesliga-Medaille, sondern nur für Platz eins im unteren Play-off gereicht hat, werden große Pläne geschmiedet: „Wir Inzinger haben noch viel vor!“, so Draxl – man will in der neuen Saison (vielleicht wieder mit Heimkehrer Daniel Gastl) ein ernster Titelkonkurrent für Wals sein.

Die WM-Bronzemedaillengewinnerin Martina Kuenz wurde offiziell für ihren Riesen-Erfolg in Budapest geehrt. Zuerst im kleineren Kreis und umrahmt von einem Bläserquartett der Musikkapelle Inzing, später hatte die seit wenigen Tagen 24-Jährige auf der Matte stehend ihren großen Auftritt. „Der RSC Inzing ist für mich nicht nur ein Verein, sondern wir sind eine große Familie“, erzählte Kuenz, die eigentlich aus Zirl stammt, unter tosendem Applaus.

Sie bedankte sich bei Nationaltrainer Benedikt Ernst und ihrem langjährigen Coach Arsen Feitoullaev („Martina ist eine außergewöhnliche Kombination von starkem Charakter und physischen Fähigkeiten“). Bevor es mit den Kämpfen weitergehen konnte, schnappte sie sich noch einmal das Mikrofon: „Eines wollte ich immer schon einmal machen!“, sagte die sympathische Polizeisportlerin und drehte sich zu den wartenden Athleten des RSC Inzing, um gemeinsam mit ihnen einen Schlachtruf für den Start der Freistilkämpfe anzustimmen.

In der zweiten Derby-Begegnung gegen den AC Vollkraft präsentierten sich die Hausherren überragend. Mit beinahe an Zirkuskünste erinnernden Techniken überzeugte das Team von Thomas Krug und fegte die Innsbrucker mit 44:12 von der Matte. Noch beeindruckender war für die weiblichen Fans nur die Stripshow-Einlage der „Alpendales“ genannten Ringer um Mitternacht.