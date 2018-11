Schwazer Handballer wittern Morgenluft

Von Florian Madl

Schwaz – „So ein Spiel hätten wir am Beginn der Saison womöglich noch verloren“, mutmaßte Frank Bergemann. Gestern hörte sich der Deutsche entspannter an, das Saisonziel Play-off rückt in greifbare Entfernung. Doch aufs Rechnen will sich der Mann an der Seitenlinie nicht einlassen, obwohl am Freitag (19 Uhr) mit Westwien der Fünftplatzierte wartet. Zum besseren Verständnis:

In den ausstehenden sieben Runden der höchsten heimischen Handballliga geht es darum, die Bonusrunde (Plätze 1 bis 5) zu erreichen, um fix im Viertelfinale zu stehen. Zwar dürfen sich auch die Mannschaften auf den Plätzen 6 bis 10 (Qualirunde) noch mit dieser Hoffnung tragen, aber dort genießen nur die besten drei Mannschaften das Privileg.

Das jüngste Spiel in der Schwazer Osthalle lieferte bereits einen Vorgeschmack, wie Sparkasse Schwaz Handball Tirol seine Vorstellungen verwirklichen kann: kompakte Deckungsarbeit, ein überragender Torhüter mit Jost Perovsek. Das veranlasste sogar Hard-Trainer Klaus Gärtner zur nüchternen Analyse nach Spielschluss: „Wir hatten wie schon im Hinspiel große Probleme mit der Tiroler Deckung, das hat uns nicht behagt.“ Seinerseits bereitete man den Tirolern mit einer offensiven Deckung große Probleme, 15 Minuten vor dem Ende schrumpfte die 12:8-Pausenführung auf ein Tor. Doch der Vorsprung hielt, mit vereinten Kräften legte sich Frank Bergemanns Truppe für den dritten Sieg in Folge ins Zeug. Der Trainer spricht vom gewonnenen Selbstvertrauen, vom Entwicklungsprozess, seine Stütze Sebastian Feichtinger konstatierte indes nüchtern: „Inzwischen harmonieren wir schon richtig gut.“

Das wird auch gegen Westwien vonnöten sein, die zuletzt gegen den neuen Tabellenführer Krems eine 26:30-Niederlage bezogen. „Am besten nicht rechnen“, wiederholt Coach Bergemann vor dem Duell gebetsmühlenartig. Das kann man dann auf der Heimfahrt von Wien ausgiebig machen.