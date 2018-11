Tiroler Regionalligisten betrieben Werbung in eigener Sache

Von Manuel Lutz

Innsbruck – Nach einer intensiven Herbstsaison verabschiedet sich die Regionalliga West in die Winterpause. Die Tiroler Teams zeigten sich dabei von ihrer besten Seite und sorgten für Furore. Alle fünf Teams überwintern auf einem einstelligen Tabellenplatz, mit gesamt 150 Punkten haben die heimischen Mannschaften lediglich sechs Zähler weniger eingefahren als die Salzburger Pendants, die mit sieben Mannschaften vertreten sind. Die TT verteilt die Zeugnisse:

FC Kitzbühel: Mit gesamt fünf Bällen haben die Gamsstädter das Maximum erreicht. Mit neun Siegen in Folge schaffte die Elf von Alexander Markl eine einzigartige Serie. Rang zwei und 41 Punkte liest sich hervorragend, der Trainer ist glücklich: „Wir haben alle Derbys gewonnen, wir haben mit Ausnahme vom Anif-Match gegen alle Teams super gespielt.“ Für den Erfolgslauf gibt es mehrere Gründe: „Unser Wille hat Berge versetzt, zudem versteht sich unsere Mannschaft hervorragend. Ein Pluspunkt ist, wie alle miteinander umgehen.“ Besonderes Lob gab es für Co-Trainer Nikolaos Kardakaris und Torwart-Trainer Richard Helesfay: „Beide machen super Arbeit und sind ein wichtiger Bestandteil für den Erfolg.“ Gerade bei Standardsituationen zeichnete sich Kitz aus: In der Defensive nur ein Gegentreffer (Runde 16) und in der Offensive „etliche Tore“ erzielt: „Niko ist für Standards der Hauptverantwortliche.“

FC Kufstein: Seit zehn Spielen sind die Festungsstädter ungeschlagen, Rang vier und 35 Zähler eine super Ausbeute. Lediglich die drei Niederlagen in Folge im Sommer verhinderten den perfekten Herbst, für Coach Markus Duftner ist jedoch klar: „Wir sind zufrieden, das Team hat sich super entwickelt. Auch aufgrund der Serie am Schluss sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Wir hatten genau ein schlechtes Spiel, das war gegen Pinzgau. Sonst waren wir nie die schlechtere Mannschaft, die Leistung hat immer gepasst, nur das Ergebnis nicht immer.“

Der Schlüssel zum Erfolg war das Teamgefüge: „Jeder Spieler hat verstanden, dass er gebraucht wird. Auch wenn er von der Bank kam.“ Königstransfer Mohamadou Idrissou wurde „gehypt“, war mit elf Toren auch der beste Knipser: „Er ist ein wichtiger Spieler, aber auch andere sind sehr wichtig.“ Der Winter kommt gelegen: „Seit Jänner hatten wir nur zwei Wochen Pause.“

Auch zum Abschluss zeigten die Schwazer rund um Manuel Wildauer (blau) vollen Einsatz und belohnten sich mit einem 1:0-Erfolg. - Michael Kristen

SVG Reichenau: Der Aufsteiger spielte groß auf und war wohl die Überraschung. Die Niederlage gegen St. Johann trübte am Ende ein wenig die Bilanz, aber dennoch ist Gernot Glänzer zufrieden: „Das tut weh auf den Herbst. Die Höhen überwiegen aber gegenüber den Tiefen. Wir haben durchwegs gute Rückmeldungen erhalten.“

Die Rückkehr in die Regionalliga bezeichnet der Übungsleiter der Innsbrucker als „sehr, sehr aufregend und interessant“. Wie sich sein Team präsentierte und entwickelte, sei erfreulich: „Die Jungs sind mit Elan und Freude dabei. Denen taugt es, sportlich ist es eine Herausforderung.“ Die Heimstärke kam der Reichenau dabei zugute: „Unser Platz ist ein Vorteil, das muss man sagen. Zudem hat sich jeder Einzelne mit der Aufgabe gesteigert.“

SV Wörgl: „25 Punkte hätte ich im Sommer sofort unterschrieben, wir hatten eine schlechte Vorbereitung“, ist Wörgls Denis Husic zufrieden, da es sogar noch ein Pünktchen mehr ist. Über die Pause sind die Unterländer froh, war es doch ein „schwarzes Jahr“, angefangen mit dem Unfall-Tod von Co-Trainer Ismet „Icko“ Hasanbasic. „Auch in der Folge hatten wir immer wieder Unruhen. Dann hat sich mit Peter Kostenzer unser bester Torjäger, der eine super Form hatte, verletzt.“

Bis auf die 1:6-Klatsche zum Schluss gegen Anif ging es „relativ gut“. Husic formte seine Wörgler wieder zu einer Adresse in der Westliga: „Von den 17 Spielen waren 16 wirklich stark, Hut ab vor der Mannschaft. Man nimmt uns nun überall ernst.“ Die richtige Transferpolitik gab Husic in seiner Doppelfunktion Recht: Stöckl, Zovko, Schaber, Atzl, Naschberger und Kraft etablierten sich.

SC Schwaz: Die Erwartungshaltung an die Silberstädter war nach der letzten Saison hoch, Rang sechs und 26 Zähler auf der Habenseite sind voll in Ordnung – im Vorjahr waren es nach 17 Runden 30. Im Sommer verlor Bernhard Lampl einige Hochkaräter (Pichlmann, Yildirim, Stoppacher), ein Goalgetter wird vermisst: „Uns fehlt ein Killer vorne.“ Der gestrige 1:0-Sieg gegen Pinzgau war Balsam für die Seele: „Wichtig, dass wir gewonnen haben. Rang sechs passt.“ Mit 23 Spielen (17 Liga, 2 ÖFB-Cup, 2 Tirol-Cup, 2 Euregio-Cup) absolvierten die Schwazer die meisten Spiele und englischen Wochen. Erfreulich: „Gegen Salzburg hatten wir mit 32 Prozent mehr Ballbesitz als Rosenborg.“