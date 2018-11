Es ist nicht alles Gold, was bei den Swarco Raiders glänzt

Von Daniel Suckert

Innsbruck – Dass die U18 im Halbfinale am Wochenende die Segel streichen musste, bleibt für Raiders-Nachwuchsleiter Florian Grein die einzig schlechte Nachricht. Die U13 und U15 dürfen am Samstag (Wiesengasse, Innsbruck) im „Finale dahoam“ vom doppelten Titelgewinn träumen. Trotz regelmäßiger Halbfinal-Teilnahmen gibt es für Grein „noch genügend offene Baustellen“.

„Wir holen jedes Jahr das Maximum heraus. Das macht uns stolz“, erklärte Tirols Football-Legende nach dem erfreulichen Wochenende. Die heimischen Jungstars stehen jedes Jahr (zumindest) im Halbfinale. Eine Konstanz, die keine Selbstverständlichkeit für Grein und Co. darstellt. Denn die Erfolge gelingen trotz der schwierigen Trainingsbedingungen in Siegl­anger und in den Wintermonaten: „Wir sind seit 2005 in Sieglanger und können nicht das anbieten, was wir wollen. Die vollen Hallen lassen in den Wintermonaten nur eine Trainingseinheit pro Woche zu. Wenigstens können nun viele zum Raiders-Basketball ausweichen, aber für die reinen Footballer ist es ein geringes Angebot.“

Neben den Hallen fehle es an freien Kunstrasenplätzen. Und in den Sommermonaten müsse man circa 150 Kinder – neben der ersten und der zweiten Mannschaft – auf dem ehemaligen Fußballplatz in Sieglanger unterbringen. Grein: „Ich lade gerne jeden ein, sich diese Bedingungen dort anzuschauen. Bei jeder Einheit besteht Verletzungsgefahr. Bevor die Container zum Umziehen kamen, sind wir im schimmelnden Keller des alten Gasthauses gesessen.“

Dass die Vienna Vikings mit ihrer Akademie (Football, Fußball, Eishockey) jedes Jahr aus dem Vollen schöpfen können, lässt keinen Neid, sondern Bewunderung aufkommen. Ein ähnliches Projekt rund um die Tiroler Landeshauptstadt – davon träumt Grein nicht. Das sei schlichtweg nicht realistisch. „Uns wäre schon geholfen, wenn endlich das Trainingsgelände kommen würde.“ Der Beschluss und die Gelder dafür sind schon länger vorhanden, einen Spatenstich gab es trotzdem noch nicht. „Es gibt keinen Termin dafür“, bestätigte die neue Managerin der Raiders, Claudia Nuener.

Und die Kritik der Fußball-Fraktion, das neue Trainingszentrum würde nach der Fertigstellung nur den Football-Kids zur Verfügung stehen, schmettert der ehemalige Runningback ab: „Hätte man sich hilfsbereiter gezeigt, wäre das alles nicht nötig. Aber da herrschte schon Aufregung, wenn die Footballer nur in Richtung der Fußballer geschaut haben.“