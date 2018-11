Tiroler Freerunner Dollinger auf dem Sprung in die Weltelite

Innsbruck – Verletzungen gehören zum Dasein als Freerunner dazu wie spektakuläre Sprünge. Dass man in der noch in den Kinderschuhen steckenden Sportart erfolgreich sein kann, bewies der 15-jährige Stefan Dollinger (4 Elements Academy). Der Absamer gewann am Wochenende in Schweden den Junioren-Bewerb der „Air Wipp Challenge“, die einer WM entspricht.

„Der Titel in Schweden bedeutet mir sehr viel“, erklärt Dollinger mit einem Lächeln auf den Lippen. Für den bald 16-Jährigen war es der bisher größte Erfolg. Kein Wunder, waren doch nur zwölf (!) der weltbesten Freerunner dafür qualifiziert. Hinter dem Antritt in Helsingborg stand im Vorfeld noch ein Fragezeichen – Dollinger hatte sich das Kreuz gestaucht. Als er dann vor Ort war, gab es den nächsten Zwischenfall: „Beim Training habe ich das Bewusstsein verloren, als ich mir das Knie ins Gesicht geschlagen habe.“ Der Rest ist Geschichte.

Den Weg zum „Freerunner“ ebnete ein Video, das ihm sein älterer Bruder Florian einmal vorgespielt hatte. „Da war ich zehn Jahre alt und sofort Feuer und Flamme“, erinnert er sich. Mit Lukas Steiner trainiert ihn das Aushängeschild der Szene, das unter anderem einige Weltrekorde vorweisen kann und sein Wissen an den Nachwuchs weitergibt: „Der Sport boomt unter den Jungen. Das ist das Schöne.“ Auf der anderen Seite kämpfe man noch um die Anerkennung.

Sechsmal die Woche schwitzt Dollinger in der Haller Halle. Und das vor allem aus Spaß: „Reich werde ich nicht, aber das ist nicht mein Antrieb.“ Im kommenden Jahr geht es dann zu den Erwachsenen. Angst macht ihm das aber keine, schließlich konnte er heuer schon in Linz einen Wettbewerb (ohne Altersbeschränkung) für sich entscheiden. Der Tiroler befindet sich auf dem Sprung in die Welt­elite. (suki)