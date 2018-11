Ortner zurück in der Serie A

Von Roman Stelzl

Reggio Emilia – Als Vater dreier Kinder weilte Benjamin Ortner in seiner Heimatstadt Innsbruck, als vor wenigen Tagen das Smartphone läutete. Am anderen Ende der Leitung: der Agent des Tiroler Basketballers. Und der hatte nicht nur ein, sondern gleich zwei Angebote im Talon. Wie aus dem Nichts.

Ein kleiner Funke, der zum Buschfeuer wurde: Plötzlich schwirrte der Name des 2,06 Meter großen Centers durch die italienischen Medien. Ortner, 35 Jahre alt, gut 13 Jahre lang in der höchsten Serie A am Werk, mit Gedanken beim Karriereende, war wieder da. Ein gefragter Mann.

Und am Dienstagabend wurde das schriftlich besiegelt. Der Familie zuliebe entschied sich der Innsbrucker nicht für den Serie-A-Vierten Avellino bei Neapel, sondern für das näher gelegene Team aus Reggio Emilia (Pallacanestro Reggiana), das derzeit nach sechs Spielen auf Rang 16 im Liga-Keller steckt. „Es war mehr eine Entscheidung aus dem Gefühl heraus. Ich glaube, dass ich dem Team gut helfen kann. Unser Ziel ist es, die Play-offs der besten acht zu erreichen“, erklärte Ortner.

In der 42.000-Einwohner-Stadt schließt sich der Kreis: Nach dem Studium am US-College fand der Italien-Liebhaber hier 2005 seinen ersten Arbeitgeber, bestritt 66 seiner nunmehr 415 Serie-A-Spiele für Reggiana. Der Vertrag läuft bis Saisonende. Ein Wermutstropfen: Das Team könnte ihn im Jänner entlassen.

Bei den Italienern fegt der Verletzungsteufel durch die Reihen – zuletzt erwischte es zwei Akteure auf Ortners Position („Die sind beide auf meinem Niveau“). Nun könnte der Tiroler bereits beim Debüt am Sonntag (ausgerechnet gegen Avellino) in der Start-Fünf stehen. Denn Kaltstart ist es keiner, hat sich Ortner doch in Mailand fit gehalten: „Ich bin gut in Form und bereit. Es kann jederzeit losgehen.“