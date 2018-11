VC Tirol verlor drittes Spiel

Innsbruck – Auch im dritten Spiel in Folge gegen einen Top-Verein zogen die Volleyballerinnen des VC Tirol gestern den Kürzeren. Zuhause kassierte das Team aus Innsbruck, das mit fünf Siegen in die Saison gestartet war, gegen Tabellenführer SG Brunnenbau Volleys ein 0:3 (14, 18, 16). Dabei war das derzeit stärkste Team Tirols in keinem der drei Durchgänge am Satzerfolg dran. Verschnaufpause gibt es so schnell keine: Kommenden Samstag ist der VC Tirol bei der SG Sokol/Post zu Gast, einem weiteren Titelanwärter.

In der zweiten Bundesliga der Herren baute Hypo Tirol Volleyballteam seine Tabellenführung weiter aus. Mit dem 3:0 (17, 27, 24) gegen den TV Oberndorf feierten die Innsbrucker den sechsten Sieg im siebenten Spiel. Erster Verfolger neben dem PSV Salzburg bleibt der VC Mils, der sich gestern im Krimi beim VC Wolfurt mit 3:2 (16, -22, -22, -17, 15) durchsetzte.

Die erste Niederlage der laufenden Saison musste die Union Inzing in der zweite Bundesliga der Damen hinnehmen. Beim VC Dornbirn setzte es ein 1:3 (-19, -20, 18. -21) und damit den ersten Nuller nach vier Siegen. Keine Punkte in der Ferne gab es auch für TI-Tantum-volley. Die Innsbruckerinnen unterlagen Seekirchen mit 1:3 (-22, -26, 19, -10). (rost)