Vom Goldstart bis zum Abschied bei der WM 2021

Von Roman Stelzl

Umhausen – Diese Saison, die hinter Thomas Kammerlander liegt, war schon eine Wucht. Das sagt nicht irgendwer, sondern der Betroffene selbst. „Das werde ich nicht mehr steigern können. Da müsste ich jetzt wohl alle sechs Weltcup-Rennen gewinnen, das ist ja fast unmöglich“, blickt der 28-jährig­e Ötztaler auf seinen bisher stärksten Winter zurück.

Drei Siege und sechs Stockerlplätze ebneten dem Spenglermeister aus Umhausen den Weg zum zweiten Gesamtweltcupsieg in Folge – dazu gab es für den Team-Weltmeister von 2017 zwei EM-Titel im steirischen Winterleiten. (Fast) alles, was Kammerlander gewinnen konnte, gewann er auch. Und nun? Ist Demut der erste Ansatz, Leistungssteigerung der zweite.

„Ich werde sicher wieder alles geben, um den Gesamtweltcuptitel zu verteidigen“, ergänzt Kammerlander vor dem Weltcup-Auftakt ab Samstag in Kühtai. Zum zweiten Mal wird im Tiroler Ski-Örtchen auf 2020 Metern dabei das sogenannte Sprint-Rennen ausgetragen. Ein Bewerb im Kurzformat, mit dem Österreichs Rodelverband im Vorjahr den großen Coup landen und den Sprung ins olympische Rodelprogramm für 2022 schaffen wollte.

Vergebens. Das war wohl auch dem Fakt geschuldet, dass die chinesischen Olympia-Veranstalter so viel mit Wettkampf-Naturbahnrodeln zu tun haben wie die Österreicher mit der WM in Ma-Jongg. Nun hofft das Lager rund um die Gebrüder Kammerlander auf ein Ticket für die Winterspiele 2026, zumal Italiens Kandidatur eine Hochburg des Rodelns ausmacht.

Für Kammerlander ist das „für einen wachsenden Sport wie unseren das Größte“. Ihn selbst wird das nicht mehr betreffen. Ein Manko? „Ehrlich gesagt ist mir das egal“, gesteht der Hochtouren-Fan, der auch heuer im Sommer in einer Seilschaft mit seinem Bruder Gerald in den Schweizer 4000ern unterwegs war.

Viel näher als Olympia liegt die Heim-WM 2021 in Umhausen. Dort, wo er das Naturbahnrodeln vom ersten Kurvenschwung an lernte. „Das ist das große Highlight, auf das ich hinarbeite. Dafür halte ich mich fit“, erklärt Kammerlander, der kommendes Jahr im Februar bei der WM in Latzfons (Südtirol) um seinen ersten Weltmeistertitel im Einsitzer kämpft.

Zwei Jahre später ist dann vielleicht die WM 2021 auch schon der glorreiche Schlusspunkt. „Die Heim-WM könnte der groß­e Abschluss für meine Karriere sein“, schließt Kammerlander. Vorher geht es aber im Kühtai um alles. Auch um ein­e gute Saison. Und vielleicht sogar eine bessere.