Raus aus dem Bus, rein in die Skatehalle

Skateboarder-Herz, was willst du mehr? Beim „Innsbruck Invitational 2018" zeigten am vergangenen Wochenende in der Innsbrucker Skatehalle die Besten der Szene beim Trickcontest auf. Bei den Herren führte Maxim Kruglov mit dem Zweitplatzierten Egor Golubev einen russischen Doppelsieg an. Das Duo kam leger mit dem Reisebus nach Tirol und stieg volley aufs Skateboard. Auch die Tiroler rund um den Schwazer Santino Exenberger (4.) und den Innsbrucker Daniel Ledermann (5.) konnten aufzeigen. Bei den Damen lächelte die Tirolerin Simone Kirchebner als Dritte vom Stockerl. (TT)

Daniel Ledermann hielt die Tiroler Fahnen hoch. - Vanessa Rachle