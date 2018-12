Barrierefreiheit beim Basketball mit dem Rollstuhl

Von Manuel Lutz

Wörgl – Die Räder kollidieren, es herrscht volle Anspannung, von der Betreuerbank wird der Countdown heruntergezählt. Es bleiben nur noch vier Sekunden, um den Angriff abzuschließen. Auch wenn die Position nicht ideal ist, erfolgt der Wurf, der Ball zir­ku­lie­rt am Ring des Korbs – es herrscht Stille. Als die Kunstlederkugel durch das Netz den Weg zurück zum Boden findet, bricht Jubel auf Seiten der Heimmannschaft aus – die Kontrahenten nehmen prompt eine Auszeit.

„Nun haben wir das, was wir haben wollten. Wir können nun nicht runter von der Intensität“, lobt Spielertrainer Stefan Thurner sein Team. Bevor es zurück aufs Spielfeld geht, rücken die Spieler zu einem Kreis zusammen, von den jeweiligen Kameraden links und rechts werden die Rollstühle gehalten und der Coach stimmt sogleich den Schlachtruf des Vereins an: „Tirol is’ lei – oans.“

Am vergangenen Wochenende stand für die Rollstuhlbasketballer des RSC Tirol mit zwei Heimspielen gegen Lahn-Dill Skywheelers und RSVK Tübingen ein intensives Programm zum Abschluss der Herbstrunde auf der Tagesordnung. Barrieren gibt es in dieser Sportart nicht – jeder ist willkommen und kann mitspielen, wie Martina Eder, Obfrau des Rollstuhl Sport Clubs Tirol Unterland, weiß: „Es ist wie eine umgedrehte Integration.“

Der Spielertrainer des RSC Tirol Stefan Thurner gibt seiner Mannschaft in den kurzen Pausen taktische Anweisungen. www.muehlanger.at

Gesamt dürfen die Akteure eines Teams am Spielfeld nicht 14,5 Punkte überschreiten: Ein Spieler ohne Einschränkung zählt etwa 4,5 Punkte. Das Reglement ist wie beim Basketball, es gibt zwei und drei Punkte sowie für einen Freiwurf einen Zähler. Jeder Angriff darf maximal 24 Sekunden dauern, die Körbe hängen 3,05 Meter über dem Boden. „Man darf doppelt drib­beln. Zudem gibt es statt Schritt- Schubfehler. Das bedeutet, man kann den Ball auf seinen Schoß legen und darf zweimal anschieben und dann wieder weiter dribbeln. Weiters ist es verboten, über die Outlinie rauszufahren“, klärt Thurner über die drei Unterschiede auf.

„Den Verein gibt es seit 1973. In den letzten Jahren erlebten wir einen Aufschwung und spielen dank Stefan auf einem ganz anderen Level“, ist Hari Eder, seit über 30 Jahren aktiv, über den Einsatz des Physiotherapeuten als Coach und Spieler froh.

Zimperlich geht es nicht zu. Dass es einen Spieler aus dem Rollstuhl hebt, passiert laufend. Zumeist schaffen es die Spieler wieder in ihr Fortbewegungsmittel. Für Thurner, der den Rollstuhl nur für seine Leidenschaft benötigt, ist dies schwerer, wie er mit einem Lachen zugibt: „Der Trainer schafft es nicht alleine, der braucht Hilfe.“ Auch mit einem platten Reifen muss man „alle zwei bis drei Spiele“ rechnen. Das Spiel wird jedoch von Taktik geprägt. Ein Basketballer mit höherer Lähmung kann sich nicht so gut wenden und hat einen anderen Untersatz als ein Spieler, der weniger eingeschränkt ist. Daher entscheidet die Rollstuhlform auch über die Position.

„Ich arbeite im Spiel für Stefan, damit er punktet“, liegt für Eder auf der Hand. Was den Übungsleiter jedoch stört: „Es ist unfair für höher Gelähmte, da es in keinem Statistikbogen aufscheint, was sie leisten. Zu den Punkten komme ich durch das Team.“

Um die Sportart ausüben zu können, bedarf es jedoch einer Spezialanfertigung. Diese hat mit 6500 Euro auch einen stolzen Preis. „Es ist ein Highend-Produkt. Wir schauen natürlich, dass wir jedem, der bei uns spielen will, helfen können. Garantie für eine Förderung gibt es aber nicht von vornherein“, kennt Eder die finanzielle Hürde. Die Türe stünde jedoch immer offen. Zu den zwei Mannschaftstrainings gibt es wöchentlich auch eine Einheit für Interessierte.

Mit einem 68:62-Sieg gegen Tübingen am vergangenen Sonntag sicherte sich der Aufsteiger Rang drei in der zweiten deutschen Bundesliga Süd. Das Ziel vor Saisonbeginn lautete Klassenerhalt – dieser ist nach einem ausgezeichneten Herbst so gut wie gesichert. „Das hat sich davor niemand gedacht. Als Belohnung gibt es heute schon ein Bier“, sind sich Thurner und Eder einig.

Ein wichtiger Faktor für den Erfolg ist dabei die Familie. „Es braucht viel Zeit. Wenn der Partner nicht mitspielt, funktioniert das alles nicht“, weiß Thurner. Umso mehr freut es den Mannschaftsführer daher, dass Frau Susi und Tochter Eva mit Begeisterung auf der Betreuerbank Platz nehmen und sich damit der Kreis wieder schließt.