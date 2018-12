Bittere Derby-Niederlage für Kitzbühel

Kitzbühel – Es hätte ein großes Eishockey-Fest werden sollen. Aber im einzigen Heimderby der Alps Hockey League zwischen den Kitzbüheler Adlern und dem Erzrivalen Zell am See mussten sich die Hausherren am Samstagabend mit 4:6 (3:2, 0:3, 1:1) geschlagen geben. Die Mannschaft von Trainer Tomas Martinec startete vor der Rekordkulisse von knapp 1000 Zuschauern im Sportpark überfallsartig, die Tore machten aber die Salzburger mit einem Doppelpack innerhalb von 60 Sekunden. Thomas Mader (7.), Kapitän Peter Lenes (10.) und HCI-Leihspieler Sam Antonitsch (17.) stellten noch im ersten Drittel auf 3:2.

Der Mittelabschnitt gehörte aber Zell mit Ex-HCI-Trainer Greg Holst mit drei Toren. Im Schlussabschnitt gelang Andreas Marthinsen (55.) nur noch der Anschlusstreffer, ehe Louke Oakley (60./EN) zum Sieg für die Gäste traf. „Wir haben zu Beginn zwei billige Tore kassiert, haben uns aber sofort zurück ins Spiel gekämpft“, erklärte Coach Martinec. Nun müsse man die Punkte fürs Play-off woanders zurückholen. Am Donnerstag geht’s zum Schlusslicht KAC II. (ben)