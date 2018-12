Schwaz will den Sack zumachen

Von Benjamin Kiechl

Schwaz – Mit dem 31:28-Heimsieg gegen Ferlach hat Sparkasse Schwaz Handball Tirol die Tür zum oberen Play-off der spusu Liga weit aufgestoßen. Weil Bregenz gegen Leoben mit 26:28 verlor, sind die Tiroler als Fünfter derzeit voll auf Kurs.

Warum es so gut läuft?, Topscorer Sebastian Spendier (sechs Treffer gegen Ferlach) hebt den Teamgeist in den Vordergrund. „Wir sind richtig eingespielt und rücken immer näher zusammen, das Teamgefüge passt, und wir verstehen uns auch privat sehr gut“, sagt der 21-jährige Kärntner, der kürzlich seinen Vertrag in Schwaz bis 2021 verlängert hatte. Dass er im erweiterten 28-Mann-Kader von Österreichs Handball-Nationalteam steht, sei eine Bestätigung seiner Leistung. „Ich habe bisher mit Schwaz eine gute Saison gespielt und fühle mich in Tirol sehr wohl.“

Schwaz-Trainer Frank Berge­mann, der im Februa­r das Amt von Raúl Alonso übernahm, legt besonderes Augenmerk auf die Deckung. „Frank sagt, die Spiele gewinnt man mit einer guten Deckung“, erzählt Spendier. Bergemann, der 2003 mit Hard Meister wurde, sei ein Taktikfuchs und habe auch gegen „Angstgegner“ Ferlach das richtige Konzept gefunden. Der Blick auf die Tabelle verrät: Schwaz gehört mit nur 405 Gegentoren zu den besten drei Teams der Liga. Anteil daran hat auch Goalie-Neu­erwerbung Jost Perovsek.

Auch in der Offensive gelingt vieles, wie die nun bereits zehn Spiele andauernde Siegesserie zeigt. Hatten die Schwazer zu Saisonbeginn mit knappen Niederlagen oft Pech, haben sie jetzt zunehmend Rückenwind.

Den will man in den zwei abschließenden Spielen im Grunddurchgang gegen Graz (Dienstag) und die Fivers (Freitag, beide auswärts) nützen und den Sack zumachen. Spendier: „Gegen beid­e Mannschaften wird es extre­m schwer. Aber auch wir können richtig unangenehm sein!“ Kapitän Alexander Wanitschek sieht Handball Tirol für die Aufgabe gerüstet. „Wir geben nie auf und wollen die Play-off-Chance nützen, das haben wir uns erarbeitet.“