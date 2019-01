Gipfeltreffen zum Thema Wintersport in Kitzbühel im Videostream

Kitzbühel — Einen Blick in die Zukunft wagte am Mittwoch in Kitzbühel der „Mountain Peak". Ein Einladungsevent, der sich um den Wintersport und dessen Entwicklung dreht. Ins Leben gerufen wurde die Veranstaltung im Vorjahr von Sportmanager Marcus Höfl und seiner Firma MHM Majors mit Sitz in Kitzbühel. Der Termin ist nicht zufällig während der Hahnenkammrennen gewählt. „Natürlich hätten wir zu einer anderen Zeit vielleicht die Aufmerksamkeit exklusiver für uns, aber in der Hahnenkammwoche sind unglaublich viele wichtige Persönlichkeiten in Kitzbühel", sagt Höfl.



Beim Gipfel wurden die Herausforderungen des globalen Wintersports mit dem Schwerpunkt alpiner Skilauf erörtert. Dazu wurden hochkarätige Gastredner eingeladen, wie zum Beispiel die Geschäftsführerin der Österreich Werbung, Petra Stolba, Zukunftsforscher Peter Zellmann, General Manager Gerald Gruber von Mastercard Österreich, ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel, der CEO der FIS-Weltmeisterschaft 2019 in Are, Niklas Carlson, und Sportstars wie Maria Höfl-Riesch und der Streif-Sieger vom Vorjahr, Thomas Dreßen. TV-Moderator Johannes B. Kerner und Ex-Skifahrerin und ORF-Kommentatorin Alexandra Meissnitzer moderierten die Veranstaltung.

Der Livestream zum Nachschauen: