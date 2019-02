Vom Trainer zum Derby-Siegtorschützen

Kundl - Die Trainer­rochade von Jaro Betka zu Werner „Pongo" Strele hat sich für Kundl auf jeden Fall bezahlt gemacht: Während die Krokodile unter „Pongo" ihren Aufwärtstrend weiter fortsetzen, erzielte Betka als Spieler das 4:3-Siegtor im Derby gegen Kufstein.

„Das ist schon fast kitschig", freute sich auch Obmann Gerhard Maie­r mit seinem Come­backer. Durch den Derbysieg schob sich Kundl im Kampf um Platz zwei in die Pole-Position: „Wenn wir so weiterspielen, sollte nichts mehr anbrennen." Allerdings sollte man an der eigenen Chancenauswertung arbeiten: „Gegen Kufstein hätten wir das Spiel viel früher entscheiden müssen."

Wattens feierte unterdessen mit dem 7:4 gegen Silz bereits den achten Sieg in Serie. Der Lohn dafür: erster Platz im Grunddurchgang und damit Heimrecht im Play-off. „Wir haben uns das Glück zurückerarbeitet", sieht Trainer Gerhard Puschnik seine Pinguine nicht umsonst an der Spitze: „Aktuell macht es uns sehr viel Spaß." Doch der erste Platz im Grunddurchgang ist nur die halbe Miete: „Im Play-off fängt auch für uns alles wieder bei null an." (a.m.)