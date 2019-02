Volle Hütte und jubelnde Kufsteiner Basketballer

Das Topspiel in der Basketball-Westliga fand am Sonntag in der aus allen Nähten platzenden Innsbrucker Leitgebhalle der Swarco Raiders statt und bot den 400 Zuschauern jede Menge Unterhaltungswert: Die Hausherren mussten am Ende aber eine 66:73-Niederlage gegen die Kufstein Towers hinnehmen.

Es war kein Derby wie jedes andere. Die Raiders und Towers streben beide den Aufstieg in die zweite Liga an. Dementsprechend intensiv war das Duell vier Viertel lang, bei dem der Gastgeber von Beginn an einem Rückstand hinterherlief.

Viel Zeit zum Überlegen bleibt den Innsbruckern nicht. Bereits am Mittwoch warten die Titans und am Sonntag noch einmal Kufstein. (suki)