Ein Derbysieg zum Abschied

In der zweiten Volleyball-Bundesliga feierten die Damen der SU Inzingvolley gestern einen klaren 3:0-Derby­sieg über die TI-Tantum-volley. Dem Freudentaumel der Oberländerinnen nach dem Schlusspunkt mischte sich aber auch ein bisschen Wehmut bei. Kapitänin Katharina Walch bestritt gestern nämlich ihr (vorerst) letztes Spiel im Dress der Inzingerinnen. „Ich habe mein Studium abgeschlossen und werde in den nächsten Monaten durch Asie­n reisen", freut sich die 22-Jährige auf ihr bevorstehendes Abenteuer. Ob das vorzeitige Saisonaus auch ihr Karriereende bedeuten könnte, hält sich Walch offen: „Ich habe für die kommende Saison noch nicht zugesagt. Nach der Reise wird es sicher schwierig für mich, mit der Mannschaft wieder mithalten zu können." „Ihren" Mädels drücke sie aber sowohl jetzt in der Ferne als auch später als möglicher Zaungast die Daumen. In der ersten Bundesliga gab es für die Damen des VC Tirol beim 0:3 gegen die SG Prinz Brunnenbau Volleys aus Oberösterreich nichts zu holen. (ludw)