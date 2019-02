Tiroler Sportjahrbuch: „Emotionale Höhepunkte zum Nachblättern“

Ob Rad- und Kletter-Weltmeisterschaft im Herbst oder das traditionelle Hahnenkammrennen von Kitzbühel — das Tiroler Sportjahrbuch 2018 bietet in seiner bereits 21. Auflage „emotionale Höhepunkte zum Nachblättern“, wie es der Tiroler Sportamtsleiter Reini Eberl bei der Präsentation in der WM-Lounge in Seefeld auf den Punkt brachte.