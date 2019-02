„Kammi“ hat beim Weltcup-Finale fast alle Asse in der Hand

Von Alois Moser

Umhausen – Eigentlich kann Thomas Kammerlander nur noch eines einen Strich durch die Rechnung machen: das Wetter. Die Prognose verheißt für das Wochenende in Umhausen sogar zweistellige Plusgrade – doch in seinem ureigensten Hoheitsgebiet will sich der Weltcupführende im Naturbahnrodeln auch vom Frühlingseinbruch nicht mehr die Butter vom Brot nehmen lassen.

„Es ist ja kein Geheimnis, dass ich eine harte Bahn mag. Aber lieber ist mir, es ist bei einem Rennen in Umhausen warm als während eines anderen Weltcup-Events“, versucht sich „Kammi“ vom Blick auf das Thermometer nicht unterkriegen zu lassen.

Auch wenn Petrus nicht nach Wunsch mitspielt: Alle anderen Trümpfe hat der 29-jährige Ötztaler in der Hand. Nach einer für ihn enttäuschend verlaufenen Weltmeisterschaft in Latzfons (ITA) holte sich der zweifache Weltcupgesamtsieger beim nächsten Rennen in Vatra Dornei (ROU) die Führung vom Südtiroler Alex Gruber zurück. Für sein Heimrennen in Umhausen erwartet Kammerlander nun ein Halali der Italiener: „Unsere Südtiroler Freunde werden das Messer zwischen den Zähnen haben, wenn sie diese Woche über den Brenner ins Ötztal reisen. Für mich ist klar, dass das gesamte italienische Team geschlossen alles unternehmen wird, um Alex noch den Titelgewinn zu ermöglichen.“ Der Lokalmatador hat vor dem letzten Rennen zehn Punkte Vorsprung. Kein beruhigendes Polster, doch der Spenglermeister bleibt cool: „Sie haben auch im Vorjahr einen Generalangriff gestartet. Und ich bin der Situation gewachsen gewesen. Warum sollte das heuer anders sein?“ Außerdem hatte sich Kammerlander schon im letzten Jahr von einer im Regen dahinschmelzenden Bahn nicht aus der Ruhe bringen lassen.

Ein besonderes Rennen wird auch der Doppelsitzerbewerb: Der Zillertaler Tobias Angerer und sein Salzburger Partner Rupert Brüggler, die Weltmeister von 2017, geben auf der Grantaubahn ihre Abschiedsvorstellung von der Weltcup-Bühne.