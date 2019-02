Schwaz vor nächstem Härtetest

„Wir wissen, dass die Trauben in der Hollgasse hoch hängen, das war immer schon so", sagt der erfahrene Trai-ner Frank Bergemann. Nach einem spielfreien Wochenende wartet auf Sparkasse Schwaz Handball Tirol heute (18.50 Uhr/live laola1.tv) die Meisterprüfung bei den Fivers aus Wien. Nach der 24:29-Auftaktniederlage gegen Ferlach stehen die Unterländer gegen den Vorjahresmeister unter Druck, dank zehn Bonuspunkten aus der Hauptrunde liegt man aber noch auf Rang zwei. Phillip Walski fällt erkrankt aus, ansonsten sind alle Mann an Bord. (ben)