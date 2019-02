Wattens steht nach 5:2-Sieg im Eliteliga-Finale

Wattens, Kundl – Für die Wattens Pinguins konnte es in der Eishockey-Eliteliga gar nicht schnell genug gehen. Nach 2:0-Führung in der Serie gegen Hohenems verwertete die hungrige Mannschaft gestern Abend den ersten Matchpuck zum 3:0-Endstand in der Serie und steht damit im Finale der Eliteliga. Der Weg dorthin führte über einen 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)-Heimsieg gegen die Vorarlberger. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit – die Tiroler gerieten sogar in Rückstand – stellte Benny Schennach im Schlussdrittel die Weichen auf Sieg. Und der Rest war kollektiver Jubeln.

Im Duell der Erzrivalen zwischen Kufstein und Kundl geht es indes weiter spannend zur Sache. Dass nach drei Spielen noch kein einziger Heimsieg zu Buche steht, ist für die Beteiligten ein Rätsel. Kundls Sportlicher Leiter Bruno Schiestl ärgerte sich über die 2:4-Heimniederlage: „Wir haben einen Toten zum Leben erweckt.“ (a.m.)