Mils verpasste oberes Play-off, VC Tirol trifft auf Rekordmeister

Für den VC Mils platzten am Samstag in der zweiten Volleyball-Bundesliga der Herren die letzten Play-off-Träume. Im Derby gegen das Hypo Tirol Volleyballteam unterlagen die Unterländer mit 2:3. Rein rechnerisch wäre der Einzug in die Top vier der Tabelle mit einem Derby-Sieg noch möglich gewesen. Die Innsbrucker verteidigten indes ihre Tabellenführung und kürten sich zum Meister des Grunddurchgangs.

Bei den Damen stand in der ersten Bundesliga VC Tirol schon seit Längerem als Tabellensechster fest. Somit kommt es in den bevorstehenden Finalrunden zu einem Viertelfinalduell mit Rekordmeister Sokol/Post. Just gegen jenes Team bestritten die Innsbruckerinnen auch ihr letztes Match im Grunddurchgang. Es setzte eine 1:3-Niederlage.

In der zweiten Bundesliga der Damen dürfen sich beide Tiroler Mannschaften über den Einzug ins Aufstiegs-Play-off freuen. Vorjahresmeister Inzing setzte sich souverän mit 3:0 gegen Tabellennachzügler Linz/Steg 2 durch. Damit halten die Oberländerinnen bei 35 Punkten und belegen Rang zwei. Direkt dahinter rangieren die Damen der TI-Tantum-Volley. Sie schlossen den ersten Saisonabschnitt am Samstag mit einem 3:1-Sieg in Purgstall ab. (ludw)