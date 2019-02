Tiroler Volleyball-Export Tusch: Vom kalten Norden in den warmen Süden

Von Daniel Suckert

Innsbruck – „La dolce vita“ – das süße Leben hat Alexander „Tuschi“ Tusch sprichwörtlich am italienischen Stiefel entdeckt. Vor einem Jahr noch musste der Tiroler Volleyballer in Estland Wind und Regen ertragen, heute heißt es in Leverano, 16 Kilometer von Lecce entfernt, Wind, und vor allem jede Menge Sonne. Sportlich läuft es (noch) nicht ganz nach Wunsch.

Von Titelgewinnen wie in Estland (3) ist der Aufspieler in der zweiten italienischen Liga zwar weit entfernt, seine konstant guten Leistungen aus dem Vorjahr kann Tusch aber auch im Süden regelmäßig zeigen. Tusch: „In Italien ist man den Legionären gegenüber sehr kritisch. Darum ist das gute Feedback sehr wertvoll. Ich konnte mir einen Namen machen und es sieht gut aus, dass ich in der nächsten Saison innerhalb der Liga wechseln werde.“ Sein Club Volley Leverano orientiert sich nach dem Aufstieg im unteren Tabellendrittel der zweiten Liga (28 Teams).

Was für den 26-Jährigen aber wichtiger ist: „Die Lebensqualität ist sehr hoch, ich fühle mich pudelwohl“, sagt er mit strahlenden Augen. Das Wandervogel-Dasein wird also kein Ende finden. „Ganz im Gegenteil. Das sind alles Erfahrungen, die mir keiner mehr nehmen kann.“

Sportlich entschädigt vor allem die sensationelle Qualifikation für die EM 2019 (September) mit Österreich: „Das war ein Wahnsinn für uns. Und wir wollen diesen Schwung mitnehmen.“ Gegen die Gruppengegner Belgien, Serbien, Deutschland, Slowakei und Spanien (Gruppe B) rechnen sich Tuschi und Co. durchaus was aus.

Und bis zum EM-Start am 12. September sollte dann auch auf Clubebene der nächste Schritt folgen.