Tirols Nachwuchs bretterte am Wochenende auf den schmalen und breiteren Skiern um die Wette: Im Landescup ging es bei jeweils zwei Super-G-Rennen am Glungezer, veranstaltet vom Skiklub Hall, in den Alterklassen U14 und U16 heiß her. Dabei durften Nathalie Falch und Clemens Unterberger doppelt strahlen, sie waren in beiden U16-Rennen die Schnellsten.

Die Langläufer gaben sich indes in Achenkirch beim Tirol-Milch-Cup ein Stelldichein – bevor es am 24. März beim Skicross ins Saisonfinale geht. (TT)