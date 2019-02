Weerberger Eishockeyfinale fällt ins Wasser

Von Eva-Maria Fankhauser

Weerberg, Innsbruck – Heute könnte sich alles entscheiden. Die Eishockeyspieler des EHC Weerberg treffen im Tiroler Landesligafinale auf die Gegner aus Mils. Die Anspannung ist groß, die Aufregung ebenso. Die Weerberger wollen alles geben, um den dritten Meistertitel in Folge zu sichern. Dafür müssen sie im „Best of three“ zwei von drei Spielen gewinnen. Eines ist schon geschafft. Das mögliche zweite steht heute am Programm.

Doch sie stehen am Weerberg vor einer großen Wasserlacke. Das Eis ist geschmolzen. Der Platz futsch. Das war’s. Die warmen Temperaturen haben den einzigartigen Natureisplatz dahingerafft. Die Weerberger müssen – wie allzu oft – auf einen anderen Platz ausweichen. Heute wird in der Tiroler Wasserkraftarena in Innsbruck gespielt.

„Heuer hatten wir vier Spiele am Weerberg. Manchmal geht’s besser, manchmal weniger“, sagt Trainer Michael Holst. Im Vorjahr konnten sie nur ein einziges Spiel am Natureis in Weerberg austragen. „Wenn es gut geht, dann haben wir von Mitte Dezember bis Ende Jänner eineinhalb Monate, in denen das Eis hält. Im Februar ist es meist schon wieder zu warm“, sagt Holst. Ganze Nächte bringen die Mitglieder des EHC dann am Eislaufplatz zu, um eine gute Eisdicke hinzubekommen.

„Der Einsatz ist enorm. Das tun sie ja nicht nur für sich, sondern auch für alle anderen. Der Natureisplatz wird auch von den Einheimischen und Gästen gerne genutzt. Und das kostenlos“, sagt BM Gerhard Angerer. Er ist stolz auf den Verein, der sich mit viel Herzblut in der Gemeinde engagiere. Er unterstützt die Eishockeymannschaft, so gut es geht. „Das Problem ist, dass wir uns als Gemeinde keinen Kunsteisplatz leisten können. Die Spieler leben quasi aus dem Kofferraum, weil sie ständig irgendwo anders trainieren und spielen müssen“, sagt Angerer.

Dass das Finalspiel heute in Innsbruck statt Weerberg stattfindet, bedeutet für den Verein aber auch zusätzliche Kosten. „Wir hoffen daher auf viele Zuschauer, der Eintritt hilft uns, die zusätzlichen Kosten zu decken“, sagt Trainer Holst. Immerhin rittern die Weerberger um den Sieg. „Wir sind heiß aufs Spiel und werden Vollgas geben“, sagt er. Für Fans gibt es auch zwei Busse, die zum Finale nach Innsbruck fahren. Abfahrt ist um 17 und 18 Uhr bei der Weerberger Kirche.

Das große Finale der Tiroler Landesliga beginnt heute Abend um 19.30 Uhr in der Tiroler Wasserkraftarena.