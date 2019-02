Schwaz Handball Tirol pfiff bei Heimsieg auf Schönheitspreis

Schwaz, Innsbruck — Nichts für schwache Nerven war die dritte Partie von Sparkasse Schwaz Handball Tirol. Im Heimspiel gegen Leoben, das ebenso wie die Tiroler in der Qualifikationsrunde der spusu-Liga bisher zwei Niederlagen zu Buche stehen hatten, sah es lange Zeit nach einer klaren Sache für die Hausherren aus. Dennoch mussten Topscorer Sebastian Spendier (acht Treffer) und Co. bis zur Schlusssirene zittern, um einen 29:28 (16:11)-Heim­erfolg in trockene Tücher zu bringen.

Kurz nach der Halbzeit führten die Schwazer mit 18:12 und der Sechs-Tore-Vorsprung schien ein beruhigender Polster zu sein, der aber eineinhalb Minuten vor dem Ende wieder ausgeglichen wurde (28:28). „Wichtig war heute, dass wir nicht, wie am Freitag in Wien, den Kopf hängen haben lassen", erklärte Trainer Frank Bergemann, der noch den 29:28-Siegestreffer von Sebastian Feichtinger bejubeln konnte.

„Es war ein intensives Kampfspiel. Das glücklichere Ende lag auf unser Seite, wobei ich der Mannschaft ein Kompliment machen muss, dass sie sich nie aufgegeben hat. Unterm Strich zählen die zwei Punkte", betonte Bergemann, dass es „keinen Schönheitspreis zu gewinnen gab".

In der zweiten italienische Liga gewann med­alp Handball Tirol 37:29 (19:15) gegen Brixen. Emanuel Petrusic war mit sieben Toren treffsicherster Innsbrucker. (tomi)