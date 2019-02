Wacker-Festspiele bei den Tiroler Hallenmeisterschaften

Der Nachwuchs des FC Wacker Innsbruck räumte am Wochenende bei den Finalturnieren der Hallenmeisterschaft des Tiroler Fußballverbandes gleich vier Titel ab. Die schwarzgrüne U 9 setzte sich in Rum vor den punktegleichen FC Kufstein und Veldidena durch, die U 10 vor der WSG Wattens und der SPG Innsbruck West. Wackers U 11 holte sich in Kufstein vor Mayrhofen und der SPG IBK West den Sieg, die U 12 triumphierte in Schwaz mit dem Punktemaximum vor der SVG Reichenau und der SPG Unterland. (TT)

An der U11 des FC Wacker führte kein Weg vorbei. - TFV

Die jubelnden U10-Wacker-Kicker. - TFV