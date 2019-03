Silberstädter gewannen in der Stahlstadt klar

In der Quali-Runde der spusu-­Liga schlug Schwaz am Samstag Linz auswärts mit 33:26 (16:14).

Die Schwazer gingen beim Tabellenschlusslicht der Quali-Runde schnell in Führung und zogen auf einen Drei-Tore-Vorsprung davon, den die Tiroler auch in die Pause brachten (16:14).

In der zweiten Hälfte kamen die Gastgeber jedoch besser aus der Kabine und egalisierten mit einem Dreierschlag den Vorsprung der Gäste. Die Schwazer ließen sich aber von den Linzer Anstrengungen nicht beirren und stellten die alten Verhältnisse sofort wieder her. Die erneute Führung bauten die Silberstädter in der Folge erneut zu einem beruhigenden Sechs-Tore-Vorsprung aus und gewannen am Ende in der Stahlstadt klar mit 33:26. „Das war eine geschlossen starke Mannschaftsleistung“, klatschte Trainer Frank Bergemann seinen Siegern Beifall.

Medalp Innsbruck gelang mit einem überlegenen 41:27-Sieg (22:16) beim Serie-B-Match in Mezzocorona indes schon der achte Sieg hintereinander. (a.m.)