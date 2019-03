VC Tirol kassierte zum Play-off-Auftakt ein 0:3

Gegen den 46-fachen österreichischen Meister (zuletzt 24 Titel in Folge!) hingen die Trauben für den VC Tirol am Samstag zu hoch: Zum Auftakt des Meister-Play-offs der Austrian Volley League unterlagen die Innsbruckerinnen der SG NÖ Sokol/Post glatt 0:3 (-17, -21, -17). Top-Scorerin im Team von Coach Michael Jensen war Nadia Brindlinger (13 Punkte). Das zweite Spiel der „Best of three“-Viertelfinal-Serie steigt am Samstag in Schwechat. (rost)