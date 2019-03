Red Angels jubelten über den Titel, Kitzbühel-Ladies auf Rang drei

Die Red Angels feierten mit einem 3:3-Remis bei den Dragons Klagenfurt – das Final-Hinspiel wurde in Innsbruck mit 3:2 gewonnen – nach 2017 den neuerlichen Titelgewinn in der zweiten Eishockey-Bundesliga der Damen. „Es war eine tolle Mannschaftsleistung, alle haben hart dafür gearbeitet“, meinte Heike Schönherr, eines der Gründungsmitglieder. Und natürlich hängt man nach diesem Erfolg – Topscorerin war Anna-Lena Steiner (35 Punkte) – noch ein Jahr an.

Kitzbühels Eishockey-Ladys beendeten schon in der Vorwoche die Saison in der ersten Bundesliga auf dem starken dritten Rang. (TT)