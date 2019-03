Mountainbike-Weltmeisterin Laura Stigger radelt in Kals

Die 18-jährige Tirolerin Laura Stigger ist fünffache Jugend- und Juniorinnen-Europameisterin auf dem Mountainbike, dazu Mountainbike-Weltmeisterin in den Jahren 2017 und 2018, und weiters Juniorinnen-Straßenrad-Weltmeisterin 2018. Als nächstes sportliches Ziel sieht die junge Dame die Qualifikation für die Olympische­n Spiele in Japan im Jahr 2020.

Heuer findet die erste Tiroler Laura Stigger Bike Challenge statt. In einer bundeslandweiten Ausschreibung hat sich Kals als Austragungsort für diesen Bewerb durchgesetzt.

„Die Verantwortlichen in Kals haben mit einer tollen Präsentation, mit einer beeindruckenden Bike-Strecke und nicht zuletzt mit dem faszinierenden Ausblick auf den Großglockner im Zielbereich überzeugt", teilt das Organisationsteam mit. In drei Monaten findet die Auftaktveranstaltung statt.

Am 11. Juni wird Laura Stigger im Glocknerdorf sein und auf der selektiven Bike-Strecke vom Kalser Ortszentrum (1324 Meter Seehöhe) über den Weiler Glor bis zum Lucknerhaus auf 1920 Metern Seehöhe eine Zeit vorlegen. Über den Sommer haben dann ambitionierte Biker die Möglichkeit, sich an Stiggers Zeit zu messen. Bei einem großen Abschiedsevent am 12. Oktober führt dann unter anderem ein eigenes Bike-Rennen von Kals bis zur Lucknerhütte auf 2241 Metern Seehöhe. Die maximale Steigung auf dieser Strecke beträgt 23 Prozent.

In den nächsten zehn Jahren sollen weitere Tiroler Gemeinden Austragungsorte der Veranstaltung werden.

Die Bürgermeisterin Erik­a Rogl freut sich: „Kals ist hundertprozentig bereit. Wir werden alles unternehmen, damit diese Veranstaltung ein voller Erfolg wird." (TT)