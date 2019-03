Mayr holte WM-Gold im Vertical

Sport-Multitalent Andrea Mayr verteidigte am Mittwoch ihren WM-Titel im Skibergsteigen in der Disziplin Vertical erfolgreich. Die Oberösterreicherin gewann in Villars-sur-Ollon in der Schweiz vor der Französin Axelle Gachet-Mollaret. „Ich bin in einer wirklich guten Form", sagte Mayr. Die Tirolerin Deborah Rudolf belegte bei den Kadetten Rang 14. Am Sonntag steht der Sprint an. (TT)