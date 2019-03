Platz zwei für Johanna Kröll

„Es war super", schwärmte Jana Petris, Synchronschwimm-Trainerin der SU Hall nach dem Flamingo-Cup am Wochenende in Innsbruck. Alle fünf österreichischen Vereine waren mit von der nassen Partie und die jungen Tirolerinnen wussten zu überzeugen: In der Klasse Flamingo 2 sicherte sich Johanna Kröll den zweiten Platz. In der Klasse Flamingo 3 belegte Christina Schiemer Platz drei, Linett Buchberger wurde Vierte. (TT)

- Vanessa Rachlé / TT