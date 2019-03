Nach gutem Start fehlte Schwaz die Konzentration

Schwaz – Sparkasse Schwaz Handball Tirol war gestern in der Osthalle angetreten, um die Fivers, den Tabellenführer der spusu-Liga-Qualifikationsrunde, zu stürzen.

Das sollte nicht ganz gelingen, denn die Tiroler verloren schlussendlich mit 22:29 (11:13). Dabei waren Alex Wanitschek und Co. gut gestartet und gerieten erst nach einem Vytautas-Ziura-Treffer nach 26 Minuten mit 10:11 in Rückstand. Zur Pause ging es mit 11:13 aus Schwazer Sicht in die Kabine.

Auch in der zweiten Halbzeit hielt die Bergemann-Truppe das Spiel lange offen, erst in den letzten zehn Minuten zogen die Gäste aus Wien davon. „Wir waren aus meiner Sicht ein bisschen zu unkonzentriert“, meint­e Trainer Frank Berge­mann. „Das können wir uns gegen einen Gegner auf diesem Niveau nicht leisten.“ Am kommenden Samstag wartet das vorletzte Quali­rundenspiel in Linz. (t.w.)