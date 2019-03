In der Tiroler Talenteküche brodelt es

Von Roman Stelzl

Innsbruck – Mit zufriedenem Blick nimmt Thomas Pupp die Ergebnisliste des Rad-Bundesliga-Auftakts in Leonding zur Hand. Sechs Fahrer aus seinem Tirol Cycling Team haben es unter die besten 16 geschafft. „Das zeigt, dass wir uns als U23-Rennstall mit den Elite-Teams messen können. Das ist das erklärte Ziel“, sagt der Team-Manager.

Es war Wasser auf den Mühlen der Innsbrucker Mannschaft, die in das zweite Jahr als reines Nachwuchs-Team gestartet ist. So wie die ersten internationalen Resultate des Jahres: Bei der Istrian Spring Trophy wurde der Deutsche Georg Zimmermann Gesamt-Dritter – Rückkehrer Patrick Gamper schaffte es bei der Porec-Trophy auf Rang zwei. Pupp: „Wir sind auch in diesem Jahr stark aufgestellt, unser Rennprogramm ist für die Fahrer sehr attraktiv.“

Es ist auch ein gewichtiger Grund, weshalb die Talenteschmiede neben dem 22-jährigen Münsterer WM-Starter Patrick Gamper vier vielversprechende Neuzugänge begrüßen darf. Der Italiener Nicolas Dalla Valle (21) kam als Sprint-Juwel, sein Talent ließ er im Frühjahr schon einige Male aufblitzen. Ähnliche Qualitäten soll Landsmann Samuele Rivi (20) zeigen, der dritte neue Italiener im Team, Omar El Gouzi (19), soll das klaffende Loch eines starken Bergfahrers stopfen. Vierter im Bunde ist der erst 18-jährige deutsche Rohdiamant Felix Engelhardt.

Der stärkste Allrounder im zwölf Mann starken Kader ist neben Zimmermann Patrick Gamper. Nach einem Jahr beim Farmteam des World-Tour-Rennstalls Trek (Polartec Kometa) will er die heimische Bühne nutzen, um im letzten U23-Jahr den Sprung zu einem Profi-Team zu schaffen.

Mit seinen Brüdern, den Zwillingen Florian und Mario (19), finden sich zwei weitere Tiroler im Team, die heuer groß aufzeigen sollen.

„Florian entwickelt sich immer mehr zum starken Sprinter, Mario ist stark am Berg“, sagt Pupp. Der vierte Tiroler im Bunde ist Zeitfahr-Spezialist Markus Wildauer. Der 20-Jährige aus Schlitters schlug das Angebot eines World-Tour-Farmteams aus, um noch ein Jahr beim Tirol Team zu trainieren. Auch das ist ein Lob für die Equipe, die mit den Gamper-Brüdern und Tobias Bayer gleich vier Fahrer beim U23-Rennen des belgischen Klassikers Gent – Wevelgem (Sonntag) im Einsatz hat. Die großen Höhepunkte kommen erst – mit der Tour of the Alps im April und der Österreich-Radrundfahrt im Juli.