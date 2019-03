Kilometerfressen ist eine runde Sache

Von Roman Stelzl

Innsbruck – Am Wochenende ist es endlich wieder so weit: Die besten Tiroler Mountainbike-Profis schalten auf den heimischen Trails den Gang auf Rennmodus. Die Kirchberger Ex-Gesamtweltcupsiegerin Elisabeth Osl, Max Foidl und der Haiminger Olympia-Teilnehmer Charly Markt sind beim Bundesliga-Auftakt in Langenlois ebenso vertreten wie Junioren-Straßenrad- und Mountainbike-Weltmeisterin Laura Stigger.

Für die 18-jährige Nachwuchs-Seriensiegerin aus Haiming wird es eine große Premiere: Stigger bestreitet in Niederösterreich ihr erstes Elite-Rennen in der Heimat. Zudem wird es nach dem überraschenden Sieg bei der U23-Premiere in Verona (ITA) Ende Februar der erste Einsatz auf zweithöchster C1-Kategorie (Weltcup ausgenommen). „Die Konkurrenz ist hier noch einmal stärker, das wird spannend“, sagt Papa Jochen, der die Siegstatistik seiner Tochter genauestens kennt.

Richtig rund geht es für die Mountainbike-Asse aber erst kommende Woche beim Ötztaler Mountainbike-Festival (6./7. April), dem Rennen der höchsten Kategorie (HC). Für Stigger soll es ein Messen mit Olympiasiegern werden – ein Gefühl, das der 39-jährige Charly Markt nur zu gut kennt. Im Vorjahr wurde er Bundesliga-Gesamtzweiter hinter dem Tiroler JB-Felt-Fahrer Max Foidl. Ebenso am Start ist die Innsbruckerin Anna Spielmann, die weibliche Titelverteidigerin.

Doch abseits der Elite kommen heuer auch die Hobby-Mountainbiker auf ihre Kosten. Allen voran beim Kitz Alp Bike Festival (22. bis 29. Juni), das an neun Tagen rund 2000 Teilnehmer in die Kitzbüheler Alpen lockt. An die 1500 Radsportler werden davor der jungen Erfolgsgeschichte des Mountainbike-Festivals Achensee (25. bis 26. Mai) ein Gesicht geben. Etwa 1000 Starter sind es beim Ischgl Ironbike (31. Juli bis 3. August).

Auf der Straße sind die Tiroler Rennrad-Klassiker an zwei Händen nicht mehr abzuzählen. Allen voran ist der Ötztaler Radmarathon (1. September) mit über 4000 Fahrern das Nonplusultra. Dimensionen, an die der Dreiländer-Giro Nauders (30.6.) mit dem Limit von 3000 Startern ebenso fast heranreicht wie der Radweltpokal in St. Johann (24. bis 31. August). An die 2000 Athleten treten bei der Dolomitenrundfahrt mit dem SuperGiro Dolomiti (9. Juni) an. Gut 1500 sind es beim Arlberg-Giro (4. August).

Keine zweite Auflage gibt es indes vom UCI-Profi-Rennen Ötztaler Pro 5500. Der Grund: ein zu dichter Rennkalender des Weltverbandes. „Wir peilen jetzt 2020 an“, sagt Isidor Grüner vom TVB Ötztal.