Schwazer freuen sich auf ein Wiedersehen

Von Benjamin Kiechl

Leoben, Schwaz – Auf Sparkasse Schwaz Handball Tirol wartet morgen (19 Uhr) ein heißes Auswärtsduell in der Quali-Runde der spusu-Liga gegen Juri Leoben. Der Aufsteiger aus der Stahlstadt hat zumindest noch eine Mini-Chance, doch noch als Dritter den Sprung ins Viertelfinale zu schaffen. Die Motivation wird besonders bei Spielertrainer Damir Djukic hoch sein. Der 35-jährige Routinier spielte sich von 2015 bis 2017 in die Herzen der Schwaz-Fans und versuchte als Vor-Vorgänger von Tirol-Trainer Frank Bergemann sein Glück in der Knappenstadt. Nun will der Leoben-Spielertrainer wieder einmal seinen Ex-Verein ärgern.

Schwaz indes kann befreit in die Obersteiermark fahren und hat bereits das Viertelfinal-Ticket fix in der Tasche. Es gilt, die Spannung hoch zu halten und einige Varianten für das Saisonfinale auszuprobieren. Am Karfreitag wartet das ÖHB-Cup-Halbfinale in Dornbirn, eine Woche später steht das erste Liga-Viertelfinale an.

„Unabhängig vom Gegner dürfen wir nur auf uns schauen. Der Auftritt zuletzt gegen die Fivers war nicht gut, vor allem in der Schlussphase. Wir haben insgesamt zu viele Chancen ausgelassen und waren nicht konsequent genug in der Abwehr“, sagte Coach Bergemann und will die 22:29-Niederlage gegen die Fivers abhaken. „Wir müssen nun wieder unseren Rhythmus finden und diese beiden letzten Play-off-Partien sehr ernst nehmen.“

Wenn die Steirer doch noch den Abstiegsspielen entgehen wollen, müssen sie beide ausstehenden Quali-Spiele gewinnen. Zudem muss Ferlach seine finale Begegnung am Samstag bei Meister Fivers verlieren.