VC Tirol nach 0:3 am Ende Sechster

Für die Volleyballerinnen des VC Tirol ging die Saison der Austrian Volley League gestern mit einem 0:3 (-21, -16, -13) zu Ende. In der „best of three"-Serie im Kampf um den fünften Platz waren die Innsbruckerinnen gegen den PSV Salzburg auch im zweiten Spiel ohne Chance — das erste Duell hatte der VC Tirol in der Vorwoche auswärts ebenfalls mit 0:3 verloren. Damit gibt es am Ende den sechsten Rang. In der zweiten Bundesliga verlor die TI-volley gestern in der Meisterrunde bei Jennersdorf mit 1:3 (-18, 11, -22, -8). (rost)