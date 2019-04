63:14 – Raiders hatten mit Steelsharks wenig Mühe

Nach der Gala gegen die Vienna Vikings am letzten Wochenende brannten die Swarco Raiders gestern auswärts in Traun das nächste Feuerwerk ab: Mit 63:14 gewannen die Tiroler souverän. Dabei traten die Raiders von Beginn weg aufs Gas und erspielten sich in Traun eine überlegene 42:0-Pausenführung. Im zweiten Abschnitt konnten es sich die Tiroler leisten, dem ganzen Kader Spielpraxis zu verschaffen. Auch die Steel­sharks kamen noch zu zwei Touchdowns, am klaren Sieg der Raiders (63:14) war aber nicht mehr zu rütteln. Headcoach Shuan Fatah kommentierte zufrieden: „Wir haben unser Soll erfüllt." (a.m.)