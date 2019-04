Zirl bleibt im Frühjahr sieglos

Großen Ambitionen ließ der FC Zirl in der Winterpause mit namhaften Verpflichtungen weitere Investitionen folgen. In der UPC Tirol Liga hinkt die Elf von Trainer Christoph Aschenwald dennoch weiter den Erwartungen hinterher. Nach den Auftaktniederlagen gegen Hall und Imst punktete die Truppe rund um Kapitän Thomas Bergmann am Freitag zwar erstmals im Frühjahr, kam gegen den SVI aber nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. „Kämpferisch kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen, aber wir sind natürlich enttäuscht“, betonte Aschenwald. Der Rückstand auf die Aufstiegsplätze (derzeit drei Punkte) droht sich an diesem Wochenende zu vergrößern. „Ein verdienter Punkt, Zirl war dem Treffer in der Schlussphase allerdings näher“, bilanzierte SVI-Coach Markus Seelaus.

Keine Treffer fielen zum Auftakt der 20. Runde der Regionalliga West auch beim Gastspiel des FC Kufstein beim Tabellenvorletzten Pinzgau Saalfelden. (dale)