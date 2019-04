Wacker-Spieler lassen bei Stammtisch in Fügen keine Fragen offen

Antworten und Infos aus erster Hand — darüber freut sich das Fußballherz ganz besonders. Und genau das wird nächste Woche am Dienstag, 16. April, in Fügen geboten.

© FC Wacker Innsbruck Bereits beim Sportstammtisch des FC Wacker Innsbruck in St. Johann wurde fleißig diskutiert. Am Dienstag ist es in Fügen so weit.