Ein Hauch von WM-Feeling radelt wieder durch Tirol

Kufstein – 204 Tage nach dem großen Finale bei der Straßenrad-WM liegt am Montag ein goldenes Radsport-Ei im Tiroler Osternest: Im WM-Startort Kufstein beginnt mit der Tour of the Alps eine der härtesten Fünf-Tages-Rundfahrten, die auf insgesamt 711 Kilometern mit offiziell 13.630 Höhenmeter aufwartet. Eine ideale Vorbereitung für den Giro d’Italia (11. Mai bis 2. Juni) – und das denken sich auch die Branchen-Stars Vincenzo Nibali (ITA) und Christopher Froome (GBR).

Der britische Vierfach-Sieger der Tour de France will seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen, für Nibali geht es um den ersten Giro-Sieg nach 2016.

Die vier Tiroler, die mitfahren, werden wenig um die Spitzenplätze mitreden: Maximilian Kuen (Team Vorarlberg), Patrick Gamper, Markus Wildauer (beide Tirol Cycling Team) und Benjamin Brkic (Felbermayr Wels) wollen sich unter anderem in ihrem Heimatbundesland in Szene setzen.

Und dafür gibt es auf den ersten beiden Etappen genügend Möglichkeiten: Der Auftakt führt am Ostermontag (Start 11.45 Uhr) von Kufstein in einem Rundkurs mit 144 Kilometern und 2100 Höhenmetern durch die Region. Die Königsetappe der Nachfolger-Tour des Giro del Trentino wartet tags darauf (10.45 Uhr) von Reith im Alpbachtal über den Brenner bis nach Schenna bei Meran mit 178,7 Kilometern auf. Dabei wartet der Jaufenpass als größte Herausforderung. (rost)